L'alito dell'anticiclone sull'Italia, ma occhio ai primi FREDDI

L'anticiclone sovrasta tutta Italia e proseguirà in questa sua azione almeno fino a giovedì senza alcuna (o quasi) interferenza. Ci sarà qualche disturbo nel corso di mercoledì, ma principalmente su poche località tra Campania, Molise e Puglia. Tornerà il sereno anche al nord dopo le nebbie delle ultime ore, complice l'arrivo dei venti di foehn.

L'anticiclone sarà protagonista anche nel prosieguo di settimana, sebbene lascerà il fianco orientale scoperto e minacciato dai primi flussi freddi della stagione. Difatti tra venerdì e domenica affluirà aria ben più fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud, dove porterà delle piogge sparse e soprattutto un deciso calo delle temperature. Ben poco da segnalare per il resto d'Italia, dove la settimana si concluderà col cielo sereno.

Ma attenzione, poiché l'anticiclone potrebbe fare il bello e il cattivo tempo sull'Europa! Ad inizio prossima settimana il promontorio anticiclonico potrebbe puntare e insidiare i settori nord-atlantici, favorendo la discesa di nuovi impulsi freddi verso il Mediterraneo. Insomma novembre ha in serbo ancora sorprese!

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 15 novembre: torna il sereno al nord e medio-alto Tirreno, nubi al sud e basso Tirreno. Piogge rare tra Campania, Molise, Puglia. Temperature in aumento.

Giovedì 16 novembre: giornata stabile eccetto un aumento delle nubi al nord, ma senza particolari conseguenze. Clima gradevole al sud.

Venerdì 17 novembre: venti freddi in arrivo dai Balcani verso sud e regioni adriatiche. Piogge e temporali sparsi in azione su centro e sud. Più stabile al nord. Temperature in forte calo.

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione ma clima freddo sul lato adriatico e al sud.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: da valutare un nuovo peggioramento su centro e nord ad opera di un flusso freddo proveniente dal nord Europa.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località