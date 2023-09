Intrusioni da ovest, occhio ai rovesci. Ma da domenica sarà CALDO intenso

Deboli correnti più fresche in alta quota provenienti da ovest stanno raggiungendo l'Italia dove porterà degli effetti nelle prossime 48-72 ore. Tuttavia, non stiamo parlando di una perturbazione ben organizzata bensì ci troveremo di fronte alla tipica instabilità di fine estate, caratterizzata da alcuni acquazzoni e temporali sporadici, intervallati da ampie fasce di nuvolosità innocua. Dal satellite si nota chiaramente il fronte caldo in avvicinamento all'Italia, il quale porterà tante nubi e pochi fenomeni:

Le temperature non subiranno grandi variazioni; al massimo, potremo notare un leggero calo termico che ci riporterà più vicini alle medie stagionali. La maggior parte dei fenomeni instabili si concentrerà al Nord, con acquazzoni e temporali sparsi, in particolare sabato, quando transiterà un fronte instabile leggermente più organizzato rispetto ai precedenti. Per quanto riguarda il Centro e il Sud, poco da segnalare, se non un breve passaggio nuvoloso nel corso di giovedì. Per il resto, ci aspettano giornate serene o poco nuvolose, con temperature che subiranno una leggera flessione almeno fino a sabato.

Da domenica, invece, assisteremo a un ritorno del caldo africano, che si intensificherà progressivamente da nord a sud, toccando in particolare il meridione e le principali isole. Si prevede che le temperature supereranno ampiamente le medie stagionali, con scarti anche di oltre 7-8°C. Questa nuova ondata di caldo dovrebbe persistere con buona probabilità fino al prossimo mercoledì:

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 14 Settembre: generale calo delle temperature, ma piogge sparse presenti perlopiù al nord, alto Tirreno e Sardegna.

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, localmente al sud. Caldo in graduale attenuazione.

Sabato 16 Settembre: fenomeni sparsi al nord, più stabile altrove con caldo nella norma.

Domenica 17 Settembre: possibile intensificazione del caldo specie al sud.

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile.

Martedì 19 Settembre: caldo su tutta Italia, temperature fino a 36°C al sud, nei settori interni.

Mercoledì 20 Settembre: caldo diffuso specie al sud, intrusioni instabili possibili al nord.

