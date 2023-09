Il caldo si intensifica, pessimi scenari per i prossimi sette giorni

Il caldo si appresta a fare il suo ritorno in tutta Italia, come abbiamo più volte evidenziato nei precedenti editoriali. L'ormai noto anticiclone africano, non ancora sazio dopo le numerose ondate estive, sarà protagonista tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, influenzando gran parte dell'Europa centro-occidentale.

L'Italia dovrà confrontarsi con questo ampio sistema di alta pressione, e di conseguenza ci attendiamo un marcato aumento delle temperature, in particolare al Nord e sul medio-alto Tirreno, dove i termometri potrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi proprio all'inizio di ottobre. Potremmo già parlare di un'ottobrata, che però potrebbe estendersi anche nei giorni a seguire, traducendosi in una fase di caldo piuttosto prolungata, sebbene non paragonabile a quelle registrate nel mese di settembre.

In questo contesto, ovviamente, le perturbazioni saranno assenti, essendo destinate a muoversi prevalentemente nell'Europa settentrionale. Anche nazioni europee come Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna si troveranno in condizioni di tempo stabile e asciutto, a causa di questo sistema di alta pressione particolarmente persistente. Le previsioni indicano anomalie termiche significative tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, con valori generalmente superiori alle medie stagionali in molte aree.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 28 Settembre: rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

Venerdì 29 Settembre: stabile ovunque, anticiclone in rinforzo specie al nord e lato tirrenico. Temperature in aumento specie al nord e sul lato tirrenico.

Sabato 30 Settembre: stabile su tutta Italia, anticiclone e caldo settembrino.

Domenica 1 ottobre: stabile ovunque e totale assenza di piogge. Temperature estive ma non estreme.

Lunedì 2 ottobre: caldo in intensificazione al nord, con punte di 31°C in Val Padana. Più gradevole al sud. Stabile ovunque.

Martedì 3 ottobre: stabile su tutta Italia, locali banchi di nebbia notturni nelle valli.

Mercoledì 4 ottobre: nubi in graduale aumento al nord, da valutare l'arrivo di deboli fenomeni. Stabile altrove e temperature sopra le medie.

