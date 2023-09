Il caldo non molla la prossima settimana, ma ci sono novità meteo

Il caldo nordafricano sta avanzando verso est e, in poco più di 24 ore, avrà nuovamente coperto l'intera Italia, compreso il meridione che, negli ultimi giorni, è rimasto ai margini del gran caldo. Il merito è senza dubbio del ciclone formatosi sul Mar Ionio, il quale però ora inizierà a spostarsi rapidamente verso sud, in direzione delle coste nordafricane.

Di conseguenza, l'alta pressione subtropicale avanzerà verso est, ricoprendo ogni angolo della nostra penisola per diversi giorni consecutivi. Pertanto, tra il weekend e almeno la metà della prossima settimana, ci troveremo sotto l'influenza di un forte campo di alta pressione che porterà non solo tempo stabile ma anche condizioni tipicamente estive, con temperature diverse unità al di sopra delle medie stagionali, da nord a sud. Ci aspettiamo, infatti, temperature massime che oscilleranno tra i 32 e i 34°C in molte località dell'entroterra, dalla Val Padana alle zone interne del meridione, quasi come fossimo nel pieno dell'estate.

L'unico accenno simil-autunnale sarà percepibile durante le ore notturne, grazie all'irraggiamento che, con l'avvicinarsi dell'equinozio d'autunno, diventa sempre più incisivo. Per assistere a un cambiamento del tempo, dovremo attendere almeno fino a metà settembre, periodo in cui potrebbero fare il loro ingresso correnti più fresche provenienti dal Nord Atlantico, che potrebbero portare piogge al centro e al nord dell'Italia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 9 Settembre: migliora definitivamente al sud, il ciclone si allontana. Stabile su gran parte d'Italia e caldo in aumento.

Domenica 10 Settembre: stabile da nord a sud. Caldo in intensificazione su tutta Italia, anomalie più accentuate al nord.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne.

Mercoledì 13 Settembre: alta pressione e caldo ovunque, leggermente più fresco solo di notte e all'alba.

Giovedì 14 Settembre: possibile lento cedimento dell'alta pressione. Refoli freschi con locali acquazzoni e temporali al nord. Stabile altrove.

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, stabile altrove. Caldo in graduale attenuazione.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località