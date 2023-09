Forte maltempo alle porte, ultimi sussulti d'Estate!

Il tempo sta cambiando rapidamente in molte delle nostre regioni a causa delle prime infiltrazioni fresche provenienti dall'Atlantico. Queste rappresentano soltanto un antipasto di una marcata ondata di maltempo prevista per il fine settimana.

Questa ondata andrà a inaugurare l'autunno astronomico che, come ricordiamo, avrà inizio sabato 23 settembre, giorno dell'Equinozio d'autunno. I primi segnali di un deciso peggioramento si faranno sentire già tra giovedì e venerdì al Nord, con previsioni di piogge, nubifragi localizzati e intensi temporali. Le precipitazioni si estenderanno gradualmente anche alle regioni centrali. Nel Sud Italia, si vivranno gli ultimi due giorni di calore intenso, perlomeno fino a sabato, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Questi saranno gli ultimi sprazzi dell'estate, poiché a partire da sabato pomeriggio e in particolare verso sera, le temperature inizieranno a diminuire sensibilmente in quasi tutte le aree. Sarà un fine settimana fresco in tutta Italia, ma il maltempo si concentrerà soprattutto nelle zone centrali e meridionali a causa dell'isolamento della perturbazione sul Mediterraneo centrale. Alle sue spalle, l'alta pressione si rafforzerà e dominerà l'Europa centrale e anche il Nord Italia. Di conseguenza, la prima metà della settimana prossima si preannuncia serena su maggior parte del Nord e del Medio Alto Tirreno. Al contrario, le condizioni potrebbero risultare molto instabili al Sud e sul Medio Basso Adriatico, a causa della persistenza di questa "goccia" fresca nel cuore del Mediterraneo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 21 Settembre: piogge e temporali sparsi al nord e medio-alto Tirreno. Nubi alte altrove, ma persiste il caldo.

Venerdì 22 Settembre: tempo in peggiormento su gran parte del nord e del centro. Affluisce aria più fresca dalla Francia. Ultime ore di caldo al sud.

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Crollo termico dalla sera anche al sud. Piogge al Nordest, rischio temporali violenti su centro e sud.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge via verso sud, ultime piogge sul Meridione, stabile altrove con temperature in aumento.

Martedì 26 Settembre: persistono piogge e rovesci al sud, con clima molto fresco. Più stabile al nord.

Mercoledì 27 Settembre: ultime note instabili al sud, da valutare un ritorno di fenomeni sparsi anche al nord. Temperature in lenta ripresa.

