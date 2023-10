Finale d'ottobre con l'ombrello su tante regioni, ecco dove pioverÃ  di piÃ¹

Gli ombrelli saranno i nostri fedeli alleati nei prossimi giorni, durante la settimana in arrivo, poiché nel Mediterraneo arriveranno molte altre perturbazioni, tutte di stampo Atlantico. Come anticipato ampiamente nei precedenti editoriali, avremo solo una breve pausa all'inizio della settimana, dopodiché tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione proveniente da ovest irromperà sullo Stivale, portando nuvole, pioggia e un clima pienamente autunnale su mezza Italia.

Un'altra perturbazione arriverà subito dopo, a partire da giovedì, soprattutto tra venerdì e sabato, quando le piogge saranno ancora più diffuse sulle regioni del nord-est, gran parte del Centro Italia e sul versante tirrenico.

In sintesi, possiamo parlare di un Atlantico scatenato. Tuttavia, nonostante le perturbazioni che raggiungeranno l'Italia, dovremo ancora fare i conti con temperature superiori alle medie del periodo su gran parte del Sud Italia, dove le correnti di scirocco saranno predominanti e porteranno aria piuttosto calda dal Nordafrica. Inoltre il meridione vedrà anche precipitazioni molto meno consistenti rispetto al resto del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 23 ottobre: giornata di tregua su tutta Italia specie tra mattina e pomeriggio. In serata nubi in aumento al nordovest con piogge sparse. Temperature in aumento.

Martedì 24 ottobre: altro impulso fresco da ovest con piogge e acquazzoni, soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Aumento termico al sud.

Mercoledì 25 ottobre: maltempo diffuso da nord a sud, rischio forti temporali sul Meridione.

GIovedì 26 ottobre: altra perturbazione in arrivo dall'atlantico in direzione del nord e dell'alto Tirreno. Piogge e temporali localmente forti.

Venerdì 27 ottobre: maltempo diffuso specie al nord e regioni tirreniche con isolati nubifragi a ridosso dei monti. Temperature in calo.

Sabato 28 ottobre: maltempo al Nordest e lato tirrenico. Piogge in probabile estensione al Meridione. Clima pienamente autunnale.

Domenica 29 ottobre: nubi e piogge sui versanti tirrenici, da valutare sul resto d'Italia. Possibile graduale miglioramento ovunque in giornata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località