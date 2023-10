Esordio in ritardo dell'autunno, prospettive interessanti nei prossimi sette giorni!

L'anticiclone nordafricano, a partire da questo weekend, inizierà a perdere la sua influenza grazie all'arrivo delle prime vere perturbazioni atlantiche di questo insolito mese di ottobre, che finora ci ha regalato condizioni meteo tipiche dell'estate. Le alte temperature e le giornate stabili e soleggiate lasceranno gradualmente spazio a nuvole, piogge sparse, locali temporali e aria più fresca.

I primi segnali di cambiamento si faranno notare tra sabato e domenica con il passaggio di una perturbazione di lieve entità proveniente da ovest, che porterà un aumento di nuvole, piogge sparse e qualche acquazzone, principalmente nelle regioni del nord e del Centro Italia. Non si tratta di eventi eccezionali, ma segnano l'inizio di un periodo più autunnale rispetto a quello attuale.

Durante la prossima settimana, ci aspettiamo il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche, via via sempre più organizzate e ricche di precipitazioni. Tuttavia, sembra che le regioni del centro e del Nord Italia saranno le più colpite dal maltempo, mentre il Sud Italia rischia di rimanere ai margini delle perturbazioni, con al massimo qualche pioggia o acquazzone in Campania e Puglia. Inoltre, dal punto di vista termico, vedremo una netta differenza tra il Nord e il Sud: le correnti più fresche influenzeranno principalmente il settentrione e parte del centro, mentre il Sud subirà gli influssi caldi e subtropicali legati a queste depressioni, con un conseguente aumento delle temperature.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 14 ottobre: nubi in aumento al nord, stabile altrove con clima molto mite.

Domenica 15 ottobre: primi cenni di cambiamento al nord e alto tirreno. In arrivo piogge sparse e locali rovesci. Più stabile al sud.

Lunedì 16 ottobre: piogge sparse sul lato tirrenico specie dal pomeriggio. Variabile altrove. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Martedì 17 ottobre: maltempo diffuso al centro e al nord, piogge anche su Sardegna e Campania. L'autunno entra in scena.

Mercoledì 18 ottobre: altra perturbazione verso centro e nord Italia, con piogge diffuse e localmente forti. Ulteriore calo termico al nord.

Giovedì 19 ottobre: maltempo diffuso specie al centro e al nord con locali forti temporali. Neve in montagna. Temperature in crollo al nord.

Venerdì 20 ottobre: tempo perturbato specie al centro e al nord, clima più caldo invece al sud.

