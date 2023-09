Esordio d'Autunno col maltempo, ma c'è l'ultimo sussulto d'Estate!

La perturbazione atlantica che sancirà definitivamente la fine del grande caldo africano in Italia sta irrompendo proprio in queste ore sul Mediterraneo e sarà questa perturbazione la responsabile di un diffuso calo delle temperature. Il calo termico ha già avuto inizio al Nord, dove si registrano temporali piuttosto intensi e piogge diffuse, mentre il meridione è ancora alle prese con gli ultimi sussulti del clima subtropicale.

Entro sabato, il maltempo si estenderà anche al centro e al sud, dove ci si aspetta fenomeni particolarmente violenti come nubifragi, grandinate e fortissime raffiche di vento. Al transito di questo fronte freddo, assisteremo anche a un sensibile calo delle temperature, di oltre 10°C, che eliminerà definitivamente la calura subtropicale dal Mediterraneo. Come se non bastasse, questa massa d'aria fresca si concentrerà sul meridione e sul Mar Ionio ad inizio della prossima settimana: ci si aspetta che questa massa fresca generi un ciclone particolarmente intenso che porterà abbondanti precipitazioni sui versanti ionici, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove potrebbero verificarsi nubifragi, come anticipato in questo articolo.

Nel frattempo, al Nord e sul Centro Italia, le condizioni meteo miglioreranno e la pressione atmosferica tenderà ad aumentare, così come le temperature. Tuttavia, saremo lontani dal caldo intenso delle scorse settimane: ci aspettiamo un finale di settembre più stabile per tutti, con temperature in linea con l'estate settembrina, senza eccessi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Crollo termico dalla sera anche al sud. Piogge al Nordest, rischio temporali violenti su centro e sud.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge via verso sud, ultime piogge sul Meridione, stabile altrove con temperature in aumento.

Martedì 26 Settembre: persistono piogge e rovesci al sud, con clima molto fresco. Più stabile al nord.

Mercoledì 27 Settembre: ultime note instabili al sud, da valutare un ritorno di fenomeni sparsi anche al nord. Temperature in lenta ripresa.

Giovedì 28 Settembre: probabile rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

Venerdì 29 Settembre: stabile ovunque, anticiclone in rinforzo specie al nord e lato tirrenico. Temperature in aumento.

