Dal caldo all'Autunno, possibile ciclone in arrivo nel prossimo week-end

A breve comincerà l'ultima settimana dell'estate astronomica e probabilmente anche l'ultima ondata di caldo non solo della stagione ma anche del mese di settembre. Come visto in questo articolo, avremo un sensibile incremento delle temperature su buona parte d'Italia, ma in maniera particolare al centro sud e sulle isole maggiori, dove nei prossimi giorni raggiungeremo anomalie termiche davvero imponenti, addirittura superiori ai 10 ° sulle medie del periodo.

Questa ondata di caldo, l'ennesima della stagione, potrebbe essere spazzata via in men che non si dica, da correnti fresche nord atlantiche che, guarda caso, irromperanno sull'Italia proprio nel giorno dell'Equinozio d'autunno. Ovviamente si tratterebbe di una pura coincidenza, ma fatto sta che proprio dal 23 settembre, giorno dell'Equinozio, l'Italia tornerà a fare i conti con i primi ruggiti autunnali con aria molto più fresca, tante nubi, piogge e temporali anche intensi.

I primi segni di cedimento dell'alta pressione li osserveremo tra 20 e 22 settembre, principalmente al Nord, mentre al sud resisterà ancora la calura subtropicale. Dal 23 settembre, invece, le correnti fresche nord atlantiche scivoleranno sul Mediterraneo porteranno a forte maltempo al Nord, sul versante tirrenico e successivamente potrà svilupparsi una depressione ricca di maltempo che avvolgerà buona parte della nostra penisola. In questo contesto le temperature subiranno un vero e proprio crollo vertiginoso anche di oltre 10°C, fino a portarsi al di sotto delle medie del periodo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 17 Settembre: intensificazione del caldo specie al sud, tempo stabile ovunque.

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile al mattino, ritorno dei temporali al Nordovest entro sera.

Martedì 19 Settembre: caldo a tratti intenso su centro e sud, tempo in peggioramento al nord per il transito di un fronte temporalesco da ovest.

Mercoledì 20 Settembre: caldo diffuso specie al sud, generalmente stabile su tutta Italia.

Giovedì 21 Settembre: nubi in aumento al nord, possibile transito di piogge sparse. Più stabile altrove e caldo estivo.

Venerdì 22 Settembre: tempo in peggiormento su gran parte del nord e del centro. Affluisce aria più fresca dalla Francia. Ultime ore di caldo al sud.

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Possibili forti temporali sulle regioni tirreniche e al nord. Temperature in forte calo.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord ( da confermare).

