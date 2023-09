Colpo all'Estate, goccia fresca a spasso nel Mediterraneo!

Il caldo africano continua a pervadere la nostra penisola, soprattutto nel meridione, dove le temperature ricordano ancora la piena estate nonostante ci troviamo ormai alle battute finali di questa stagione.

Come più volte sottolineato negli ultimi editoriali, proprio in concomitanza dell'Equinozio d'autunno, previsto per il 23 settembre, il tempo subirà una svolta su gran parte d'Italia grazie alle correnti nord atlantiche, decisamente più fresche, che determineranno un calo termico su tutto il territorio e porteranno maltempo da nord a sud. I primi segnali di instabilità saranno avvertibili al Nord tra il 20 e il 22 settembre. Altrove, si assisterà ancora alla persistenza del caldo, ma sarà solo questione di attimi in attesa dell'arrivo del fronte freddo nord atlantico.

Quest'ultimo, nel corso del 23 settembre, si estenderà su tutta Italia provocando temporali diffusi, intensi acquazzoni, possibili nubifragi e un marcato calo delle temperature. Dal 24 al 26 settembre, la depressione fredda si focalizzerà principalmente sul medio-basso Adriatico e sul Sud, mentre al Nord assisteremo a un rapido miglioramento e a un rialzo termico. Le previsioni per i giorni successivi sono ancora incerte, ma sembra che l'aria fresca possa interessare la penisola almeno fino alla fine del mese, senza nuove ondate di calore di matrice subtropicale.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 20 Settembre: fronte caldo in transito, aumentano le nubi ovunque ma con poche piogge. Qualche temporale al Nordovest, piovaschi in Sardegna. Caldo su centro e sud nonostante la nuvolosità.

Giovedì 21 Settembre: piogge e temporali sparsi al nord e medio-alto Tirreno. Nubi alte altrove, ma persiste il caldo.

Venerdì 22 Settembre: tempo in peggiormento su gran parte del nord e del centro. Affluisce aria più fresca dalla Francia. Ultime ore di caldo al sud.

Sabato 23 Settembre: equinozio d'Autunno con fresco e maltempo su gran parte d'Italia. Possibili forti temporali sulle regioni tirreniche e al nord. Temperature in forte calo.

Domenica 24 Settembre: depressione nel cuore del Mediterraneo, maltempo diffuso su centro e sud con temperature in crollo sensibile. Miglioramento al nord.

Lunedì 25 Settembre: la depressione fugge via verso sud, ultime piogge sul Meridione, stabile altrove con temperature in aumento.

Martedì 26 Settembre: ultimi fenomeni al sud, stabile altrove ma temperature attorno alle medie del periodo.

