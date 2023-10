Caldo in aumento nel week-end, poi rientro FRESCO dall'est!

Il mese di ottobre non ci sta riservando particolari sussulti autunnali, bensì un inesorabile prolungamento della stagione estiva che continua a mantenersi salda su tutta l'Europa centro-occidentale, compresa l'Italia. Questa situazione abbastanza statica e opprimente proseguirà per almeno altri 7 giorni su gran parte dell'Europa centro-occidentale, inclusa tutta Italia, seppur con qualche leggera variazione di temperatura.

L'apice del caldo è ancora lontano in questo mese di ottobre e si verificherà nel corso del weekend, quando raggiungeremo nuovamente temperature oltre i 30°C in diverse località della Val Padana e nelle zone interne del Centro Italia. Nel frattempo, tuttavia, si prepara anche un breve ritorno di aria fredda proveniente dai Balcani, che potrebbe attraversare rapidamente l'Italia all'inizio della prossima settimana, causando un improvviso calo delle temperature, seppur temporaneo.

Di seguito vi mostriamo le temperature massime previste per domenica, che saranno sicuramente molto elevate su tutto il nord e nelle zone interne del centro-sud, come se ci trovassimo ancora in estate.

Tuttavia, appena 24 ore dopo, ovvero nella giornata di lunedì, ci aspettiamo un improvviso calo delle temperature, anche di oltre 7-8°C. Ad esempio, in Val Padana passeremo da temperature di circa 30-32°C a valori attorno ai 21-23°C. Questo calo termico sarà causato da venti più freddi provenienti dall'est che attraverseranno il Mar Adriatico e si riverseranno sulla nostra penisola, dalla Val Padana al Basso Adriatico.

Si tratterà tuttavia solo di un breve e momentaneo calo delle temperature, poiché tra martedì e mercoledì ci aspettiamo un nuovo aumento termico su tutta Italia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno. Temperature fino a 31-32°C in Val Padana.

Lunedì 9 ottobre: breve rinforzo del vento al nord e lato adriatico, con improvviso calo delle temperature. Clima più fresco ovunque.

Martedì 10 ottobre: anticiclone invadente, tempo stabile e nuovo aumento termico ovunque.

Mercoledì 11 ottobre: poche variazioni, clima caldo di giorno e molto fresco di notte. Tempo stabile da nord a sud.

Giovedì 12 ottobre: possibile persistenza dell'alta pressione con caldo anomalo.

