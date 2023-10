Caldo clamoroso in settimana, poi accenni d'autunno!

La nuova settimana inizierà nel peggiore dei modi, con il dominio dell'anticiclone nordafricano che porterà addirittura ad un ulteriore aumento delle temperature, già estremamente elevate per le medie stagionali. Infatti, tra lunedì e martedì raggiungeremo l'apice di questa ondata di caldo fuori stagione, che interesserà l'intero territorio italiano, dal Nord al Sud, con temperature davvero eccezionali per il mese di ottobre.

Come evidenziato in questo articolo, ci aspettiamo temperature che potrebbero superare i 31-32°C al Nord e lungo il versante Adriatico, come se ci trovassimo tra luglio o agosto. Si tratta chiaramente di una situazione di caldo fuori dal comune, con temperature almeno 12-13°C superiori rispetto alle medie stagionali.

Il predominio dell'anticiclone continuerà anche nel corso della settimana, almeno fino a venerdì prossimo, quindi dovremo ancora affrontare giornate caratterizzate dalla stabilità del tempo, assenza di precipitazioni e temperature superiori alla norma.

Tuttavia, nel corso del prossimo fine settimana ci potrebbero essere dei cambiamenti significativi sull'Europa Centro-occidentale. Potrebbero arrivare i primi flussi di aria fresca dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, portando con sé un clima più autunnale, soprattutto nella giornata di domenica 15 ottobre. In quel momento, un fronte instabile proveniente da ovest potrebbe causare un aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse, specialmente nelle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico. Questi eventi rappresenterebbero i primi segnali tangibili dell'autunno in questo mese di ottobre davvero insolito.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 9 ottobre: giornata molto calda per il periodo al nord e lato adriatico. Punte di 31-32°C. Tempo stabile.

Martedì 10 ottobre: anticiclone invadente, tempo stabile e temperature più alte del solito su tutta Italia.

Mercoledì 11 ottobre: poche variazioni, clima caldo di giorno e molto fresco di notte. Tempo stabile da nord a sud.

Giovedì 12 ottobre: persistenza dell'alta pressione con caldo anomalo.

Venerdì 13 ottobre: poche variazioni, insiste l'alta pressione con temperature sopra le medie. Foschie e nebbie notturne e mattutine su valli e pianure.

Sabato 14 ottobre: nubi in aumento al nord, stabile altrove con clima molto mite.

Domenica 15 ottobre: primi cenni di cambiamento al nord e alto tirreno. In arrivo piogge sparse e locali rovesci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località