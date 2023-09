Caldo ancor più forte su alcune regioni, ma occhio a due fronti perturbati

L'anticiclone africano continua a dominare la scena e persino si rafforzerà ulteriormente a partire dal prossimo fine settimana su molte delle nostre regioni. Non c'è traccia di maltempo autunnale o di perturbazioni organizzate al momento, e al massimo dovremmo aspettarci qualche fronte di scarsa entità.

Questi fronti interesseranno principalmente il Nord nei prossimi giorni, in almeno due distinte situazioni: il primo è previsto per sabato, portando temporali sparsi al Nord e qualche rapida precipitazione nelle regioni centrali; il secondo, tra martedì e mercoledì, ovvero il 19 e il 20 settembre, quando un altro fronte instabile proveniente dall'Atlantico potrebbe causare alcune piogge e acquazzoni, sempre nella regione settentrionale.

Per il Sud e le isole maggiori, al contrario, non c'è molto da segnalare se non la persistenza dell'anticiclone africano, che garantirà condizioni stabili, assenza di precipitazioni e temperature costantemente superiori alle medie del periodo. A partire da domenica, il caldo si intensificherà gradualmente.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, localmente al sud. Caldo in graduale attenuazione.

Sabato 16 Settembre: acquazzoni e temporali sparsi al nord, più stabile altrove con caldo nella norma.

Domenica 17 Settembre: intensificazione del caldo specie al sud, tempo stabile ovunque.

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile.

Martedì 19 Settembre: caldo a tratti intenso su centro e sud, possibile peggioramento al nord con rovesci sparsi.

Mercoledì 20 Settembre: caldo diffuso specie al sud, intrusioni instabili possibili al nord con temporali.

Giovedì 21 Settembre: generalmente stabile su tutta Italia e caldo diffuso di giorno.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località