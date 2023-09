Anticiclone onnipresente per giorni, segnali di svolta meteo la prossima settimana?

Quasi tutta l'Italia, così come gran parte dell'Europa centro-occidentale, si ritrova sovrastata da un vastissimo campo di alta pressione, una tipica configurazione ad Omega che rischia di persistere ancora per molti altri giorni. Gli unici esclusi sono i settori più a sud della nostra penisola, come Calabria e Sicilia, dove troviamo più addensamenti, qualche piovasco e temporali, frutto del ciclone situato nel cuore del Mar Ionio che continuerà a muoversi in queste zone per altre 24-36 ore.

Ma anche per il Sud Italia è solo questione di tempo prima di ritrovarsi nuovamente al di sotto dell'anticiclone nord-africano, destinato a portare stabilità e un nuovo aumento delle temperature. A partire dal weekend, infatti, tutta l'Italia si ritroverà sotto il forte anticiclone che dominerà anche nella prima parte della prossima settimana:

Le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo su tutto lo stivale, ma le anomalie più elevate sono previste al Nord e sul medio-alto versante Adriatico, dove ci aspettiamo picchi anche di 33-34°C, soprattutto nei settori interni lontani dal mare. Fortunatamente, considerando che ormai ci troviamo nel finale dell'estate astronomica, è chiaro che di notte e all'alba ci sarà un po' di refrigerio su gran parte del paese, grazie alle notti sempre più lunghe che accentuano il fenomeno dell'irraggiamento.

Un piccolo segno di svolta sembra arrivare tra 7 giorni, ovvero a partire da giovedì 14 settembre, quando dei flussi più freschi da nord-ovest potrebbero raggiungere il Nord, apportando degli acquazzoni e temporali che potrebbero segnare un lento decadimento dell'anticiclone.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 8 Settembre: piogge e locali nubifragi possibili su Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni rari sul resto del sud. Clima fresco sul Meridione, più caldo altrove.

Sabato 9 Settembre: migliora definitivamente al sud, il ciclone si allontana. Stabile su gran parte d'Italia e caldo in aumento.

Domenica 10 Settembre: stabile da nord a sud. Caldo in intensificazione su tutta Italia, anomalie più accentuate al nord.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne.

Mercoledì 13 Settembre: alta pressione e caldo ovunque, leggermente più fresco solo di notte e all'alba.

Giovedì 14 Settembre: possibile lento cedimento dell'alta pressione. Refoli freschi con locali acquazzoni e temporali al nord. Stabile altrove.

