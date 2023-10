Anticiclone bloccato sull'Europa, settimana estiva per tutti

L'autunno non sembra voler approdare in Europa e, di conseguenza, l'anticiclone continua a dominare incontrastato allungando ancor di più l'estate. Ciò si traduce in una vasta stabilità, assenza di precipitazioni e temperature che in molte zone sono superiori alle medie stagionali, in alcuni casi in modo eccezionale. Le anomalie termiche più consistenti si riscontrano tra Spagna e Francia, dove si registrano valori di 10-12°C superiori alle medie tipiche di inizio ottobre. In Italia, le anomalie sono leggermente più contenute ma comunque notevoli, in particolare nel Centro-Nord.

Come già anticipato nei precedenti editoriali, dovremo convivere con l'alta pressione per tutta questa prima decade di ottobre. Di conseguenza, non ci sono margini per l'arrivo di perturbazioni, piogge o temporali. Il panorama sarà dominato dal sole, con l'eventuale comparsa di foschia o banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nella notte, fenomeni tipici di questo periodo dell'anno.

Le temperature subiranno piccole oscillazioni nel corso della settimana. Si prevede un lieve calo tra mercoledì e giovedì, seguito da un rialzo nel corso del weekend. Quest'ultimo è dovuto all'arrivo di un nuovo potente anticiclone, alimentato da correnti subtropicali provenienti dall'Africa nord-occidentale, come descritto in questo articolo.



Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 3 ottobre: stabile su tutta Italia, locali banchi di nebbia notturni nelle valli. Qualche veloce rovescio sulle Alpi.

Mercoledì 4 ottobre: velature in transito al nord, stabile ovunque e caldo diurno.

Giovedì 5 ottobre: stabile ovunque, anticiclone coriaceo su tutta Italia. Clima caldo di giorno.

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno.

Lunedì 9 ottobre: poche variazioni, ancora anticiclone predominante su tutta Italia e temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località