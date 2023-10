Si risveglia l'autunno! Tutta la pioggia prevista nei prossimi 15 giorni

Siamo nel secondo mese dell'autunno meteorologico, ma finora non abbiamo visto traccia del clima autunnale in tutta l'Europa centro-occidentale. Al contrario, stiamo affrontando un'altra ondata di caldo fuori stagione che raggiungerà l'apice ad inizio settimana con temperature che supereranno i 32-33°C in molte località del Centro e del Nord.

Questo potente anticiclone nordafricano continuerà a dominare sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa occidentale fino a venerdì. Tuttavia, dopo questa data, si prospetta un cambio nella circolazione atmosferica sul continente europeo grazie a una serie di ondulazioni nella corrente a getto, che influenzeranno l'assetto barico tra l'Atlantico ed l'Europa.

I primi segni dell'autunno si faranno sentire verso metà mese, nel prossimo fine settimana, quando una debole perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Nord e il versante tirrenico, portando con sé alcune piogge e possibili rovesci. Tuttavia, la situazione potrebbe evolvere definitivamente proprio a metà ottobre, con l'arrivo di ulteriori flussi di aria fresca dal Nord Atlantico nel Mediterraneo e sull'Europa occidentale.

Il modello americano GFS suggerisce uno scenario abbastanza eloquente per la fine della seconda decade di ottobre, con masse d'aria nord atlantiche che potrebbero raggiungere ripetutamente l'Europa occidentale, con un impatto più diretto sulle regioni del Nord e del Medio Alto Tirreno. In tal caso, potremmo aspettarci temperature leggermente superiori alle medie stagionali, ma con una maggiore probabilità di tempo perturbato nelle regioni settentrionali e lungo le coste tirreniche centrali e settentrionali, mentre il Sud vivrebbe giornate più temperate e meno instabili.

Analizzando le mappe delle previsioni delle precipitazioni per i prossimi 10-15 giorni, possiamo osservare un netto cambiamento dopo una prima parte di ottobre molto estiva e da dimenticare. Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF indicano un ritorno delle piogge su molte delle nostre regioni, soprattutto al Nord e lungo il Medio Alto Tirreno. Di seguito, le previsioni delle piogge fino al 23 ottobre dal modello americano che suggeriscono un ritorno delle precipitazioni, talvolta anche abbondanti, su tutto lo stivale.

Il modello europeo mostra un trend simile con precipitazioni concentrate principalmente tra il 15 e il 18 ottobre, sebbene con accumuli più modesti.

In conclusione, è molto probabile il ritorno dell'autunno a partire dalla metà del mese, il che significa che molte regioni dovranno presto tirare fuori gli ombrelli dopo tanti giorni di caldo e stabilità insoliti. Tuttavia, è ancora presto per determinare quali regioni saranno più coinvolte dalle piogge e dai temporali. Torneremo su questo argomento nei prossimi editoriali.