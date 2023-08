Previsioni meteo fino al 13 settembre: la MORSA ANTICICLONICA allenterà la presa a partire da...

La nostra Penisola e gran parte del Continente verrà stretta tra le ganasce dell'alta pressione per quasi tutta la settimana prossima. Fortunatamente il caldo più intenso questa volta non riguarderà l'Italia, anche se qualche punta termica fuori dagli schemi sarà sempre possibile.

La morsa anticiclonica dovrebbe attenuare la sua presa ad iniziare da venerdi 8 settembre, come già trattato in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/quanto-durer-l-alta-pressione-proviamo-a-dare-una-data-di-scadenza-/98525/.

Anche in questa sede possiamo confermare che, dopo questa data, le correnti occidentali torneranno a scorrere sull'Italia, aprendo nuovamente la porta ad un tempo maggiormente autunnale soprattutto al nord e al centro.

La mappa sinottica imbastita dalla media degli scenari americana valida per sabato 9 settembre, risulta molto eloquente:

E' innegabile come l'alta pressione venga progressivamente limata dalle correnti occidentali (frecce blu) che oltre a far calare le temperature, saranno artefici di alcune precipitazioni che in una fase iniziale interesseranno il nord e parte delle regioni centrali.

Sul fronte dei fenomeni, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero sabato 9 settembre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Una probabilità di pioggia elevata sarà di competenza di Alpi e Prealpi. Sul resto del nord e nelle aree interne del centro-sud la medesima probabilità viene al momento giudicata media, fino a bassa sul resto della Penisola dove vedete il colore blu.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 13 settembre, le condizioni meteorologiche sembrano restare governate dalle correnti occidentali instabili, senza ulteriori rimonte calde:

Tempo instabile e più fresco su gran parte d'Italia, specie al nord e al centro dove non mancheranno piogge e fenomeni temporaleschi. Più stabile invece il tempo all'estremo sud e sulla Sicilia con qualche temporale che tuttavia non mancherà.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località