Piogge e maltempo: lâ€™Italia non vedrÃ  l'alta pressione fino a fine mese!

Anche oggi, spiando tra le mappe a medio e lungo termine, non si notano rimonte dell'alta pressione in grado di generare ulteriori stasi meteorologiche o sopramedia termici. La situazione dovrebbe mantenersi abbastanza fluida fino al termine del mese di ottobre, con un flusso atlantico ben impostato che garantirà il transito di perturbazioni in un contesto termico però non freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 25 ottobre:

Si nota l'ampio ventaglio delle correnti miti e umide di matrice oceanica messe in modo da una depressione presente a nord-ovest delle Isole Britanniche. Questa situazione scongiurerà la stabilità atmosferica, garantendo ulteriori piogge da nord a sud sulla nostra Penisola.

La seconda mappa mostra appunto la probabilità di pioggia a scala italica imbastita questo pomeriggio dal modello americano per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 25 ottobre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Escludendo le estreme regioni meridionali dove la probabilità di pioggia sarà BASSA, sul resto d'Italia la medesima probabilità sarà MEDIA o ELEVATA in corrispondenza del colore tendente al rosso. In altre parole di pioggia ne cadrà...in alcune zone anche parecchia.

Anche la media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, ovvero mercoledi 25 ottobre, è quasi sovrapponibile all'americano come era già successo nella giornata di ieri:

In altre parole, la probabilità di avere un periodo abbastanza lungo di instabilità o vero e proprio maltempo sull'Italia risulta piuttosto elevata.

Spingendoci oltre, alle soglie della fine del mese, ecco la mappa sinottica estrapolata questo pomeriggio dalla media degli scenari americana valida per sabato 28 ottobre:

Niente alte pressioni in vista, bensì una circolazione ciclonica sullo Stivale foriera di ulteriori piogge e maltempo anche se sotto un contesto termico non freddo.

RIASSUMENDO: L’Italia non vedrà l’alta pressione per un bel po’. Le previsioni meteo indicano infatti un periodo di instabilità o vero e proprio maltempo fino alla fine di ottobre, con il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse e abbondanti su molte regioni. Il tempo sarà però mite, senza sbalzi verso il freddo. Le mappe meteo mostrano una depressione a nord-ovest delle Isole Britanniche che favorirà il flusso di correnti umide e miti sull’Italia, con una probabilità di pioggia elevata soprattutto al nord e al centro. La situazione non cambierà molto fino alla fine del mese, con una circolazione ciclonica sullo Stivale che garantirà ulteriori fenomeni di instabilità. Le temperature non saranno fredde, ma si manterranno su valori vicini alle medie stagionali o leggermente superiori.

