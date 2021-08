Meteo, tentativo di ROTTURA ESTIVA: ecco quando potrebbe avvenire

L'abbiamo definita "estate in fase di stanca" sull'Italia e sul Mediterraneo. L'alta pressione africana sarà sempre li, ma sul finire del mese inizierà ad accusare i primi malesseri ad opera delle correnti fresche ed instabili provenienti dal nord Atlantico.

Sull'Europa centro-settentrionale l'estate probabilmente segnerà il passo, mentre sull'Italia arriveranno temporali soprattutto al centro-nord; il meridione e le Isole resteranno invece protette dall'alta pressione con fenomeni molto scarsi se non nulli.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per venerdi 27 agosto:

L'insidia all'alta pressione è rappresentata dalla goccia fredda presente sulla Francia. Il suo movimento verso levante (freccia blu) insidierà la struttura stabilizzante ad iniziare dal nord con una progressiva accentuazione dell'attività temporalesca nei giorni successivi.

Da notare inoltre una zona di alta pressione a nord della Scozia e il "quartier generale africano" che protenderà ancora un lembo verso la nostra Penisola con tempo buono o al massimo variabile al nord e sui settori orientali.

A seguire, la goccia fredda sopra citata si porterà verso l'Europa centrale. Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 31 agosto:

Si nota la massa d'aria fresca ed instabile interessare l'Europa centrale e le regioni centro-settentrionali italiane con temporali e temperature in calo.

Al sud e sulle Isole, come anticipato, l'alta pressione non verrà intaccata e seguiterà a determinare bel tempo ed un clima abbastanza caldo ancora per alcuni giorni.

