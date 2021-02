Meteo dei PROSSIMI 15 GIORNI: cosa succederà di IMPORTANTE? L'intervista agli esperti...

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per i prossimi 10-15 giorni, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni a lungo termine.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: l'alta pressione garantirà assenza di piogge sull'Italia almeno fino a domenica 28 febbraio. Successivamente sembra probabile l'ingresso di correnti orientali più fredde con qualche isolata pioggia al sud tra martedi 2 e mercoledi 3 marzo, ma senza accumuli importanti. Successivamente si intravvedono più chance di pioggia al nord.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: fino a domenica 28 febbraio non sono previste piogge o nevicate in Italia. Successivamente la pioggia sembra (al momento) più probabile su parte delle regioni centrali, ma soprattutto al sud con qualche nevicata sull'Appennino centro-meridionale:



Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: stiamo valutando tutte le emissioni modellistiche. Fino al termine di febbraio non sono attese ondate di freddo rilevanti in Italia. A seguire, la probabilità che un'ondata di freddo raggiunga la nostra Penisola resta bassa anche a lungo termine. A tal proposito, vi proponiamo la mappa della probabilità che la temperatura a 1500 metri possa scendere sotto i -5° (ondata di freddo consistente) nella giornata di sabato 6 marzo. Come vedete non si sale per il momento sopra il 20% sul nord Italia:

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: nel momento in cui l'alta pressione raggiungerà il massimo sviluppo, avremo le anomalie termiche più marcate verso l'alto, ovvero tra le giornate di mercoledi 24 e sabato 27 febbraio. Da domenica 28 febbraio le temperature dovrebbero iniziare a scendere stante l'intervento di correnti più fredde da est sull'Italia, ma per il momento non sembra possa trattarsi di un'ondata di freddo ma solo di un ritorno delle temperature in media o poco inferiori alla media.

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità risulta praticamente nulla fino alla giornata di domenica 28 febbraio. Anche durante la prima settimana di marzo le probabilità di essere interessati da una depressione sono molto basse, attorno al 10%...qualcosa di piu (20%) a partire dal giorno 8 marzo.

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino alla giornata di domenica 28 febbraio l'alta pressione non consentirà l'attivazione di venti forti in Italia. La probabilità potrebbe leggermente aumentare durante la settimana prossima quando parte delle nostre regioni, segnatamente il centro e il meridione, potrebbero essere interessate da venti sostenuti di matrice orientale.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili?

TEAM MeteoLive.it: fino a domenica 28 febbraio l'alta pressione garantirà un'ottima attendibilità previsionale su tutta l'Italia. A partire dalla prossima settimana l'attendibilità risulta invece in calo in quanto sarà da valutare l'inserimento o meno di correnti fredde orientali sull'Italia.



Considerata la notevole distanza temporale ti consigliamo di seguire i nuovi aggiornamenti per avere sempre la previsione realmente più probabile, MeteoLive.it continuerà a monitorare la situazione per te e a segnalarti le condizioni meteo più RILEVANTI previste per i prossimi 15 giorni.