Meteo dei PROSSIMI 15 GIORNI: cosa succederà di importante? Intervista agli esperti

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per i prossimi 10-15 giorni, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni a lungo termine.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fra lunedì e martedì una parturbazione Atlantica si avvicinerà all'Italia da ovest e i modelli ci segnalano la possibilità di qualche debole e momentanea pioggia (probabilità 40%, medio-bassa) fra Alpi Piemontesi e Imperiese in Liguria e su ovest Sardegna.

Poi fino a domenica 28 febbraio la probabilità di pioggia rimarrà pressochè nulla su tutta l'Italia, per poi tornare a salire dal 1° marzo.

Da tale data la situazione meteorologica inizia ad essere troppo "fumosa" per riuscire a scendere nei dettagli. Notiamo però una maggiore probabilità di pioggia fra il 2 e il 3 marzo al sud e dal 5 marzo un po' su tutta l'Italia, quando i modelli ci segnalano una probabilità intorno al 50% e di poco superiore al centro e sul nord-est.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: non sono previste piogge abbondanti in nessuna zona italiana almeno fino al 1° marzo. I modelli ci segnalano una (bassa) probabilità solo per il 5 marzo sul centro Italia ma necessità di ulteriori aggiornamenti e non possiamo scendere nei dettagli.

Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso la nostra mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: stiamo monitorando da qualche giorno la possibile discesa di aria fredda dall'Europa orientale verso l'Italia che potrebbe concretizzarsi nei primi giorni di marzo. Al momento le nostre analisi di tutti gli scenari possibili danno una probabilità intorno al 60% che ciò avvenga. E' tuttavia più probabile che si tratti di un ritorno a temperature inferiori al normale più che una vera e propria indata di freddo.

Il target è quello dei primi di marzo, con maggiore probabilità intorno al 6 e con interessamento più probabile del nord-est e dei versanti Adriatici.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: già dai prossimi giorni le temperature saliranno su valori decisamente superiori al normale, soprattutto al nord e al centro.

Queste sono le anomalie previste per mercoledì 24 febbraio, in rosso quelle più marcate (fino a 12 gradi superiori alla media!):

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità appare pressochè nulla fino al 3 marzo, quindi è molto difficile poter essere interessati da piogge rilevanti ed estese. Successivamente ancora non si intravvede l'arrivo di un'area di bassa pressione in grado di portare un peggioramento sensibile del tempo.

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino al 2 marzo non sono attesi venti forti sull'Italia. Successivamente si avrà probabilmente un rinforzo del vento al centro e al sud, più probabile su Puglia e Sardegna ma al momento non sembra nulla di particolarmente degno di nota.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili?

TEAM MeteoLive.it: fino a fine mese l'attendibilità delle previsioni (detta anche "predicibilità") appare molto superiore alla media, quindi è molto probabile/quasi certo che si verifichi quanto indicato sopra.

Dai primi di marzo notiamo una decrescita sensibile e dal 5 marzo i modelli ci segnalano che è inferiore alla media, quindi non conviene scendere in dettagli troppo spinti.



Considerata la notevole distanza temporale ti consigliamo di seguire i nuovi aggiornamenti per avere sempre la previsione realmente più probabile, MeteoLive.it continuerà a monitorare la situazione per te e a segnalarti le condizioni meteo più RILEVANTI previste per i prossimi 15 giorni.