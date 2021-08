Meteo, a fine agosto Italia attaccata da FRESCO e TEMPORALI ma su regioni che non ti aspetti

Mancano ormai 10 giorni alla fine dell'estate meteorologica sul nostro Paese, che come sappiamo termina ogni anno il 31 agosto. Se ci fidiamo delle mappe in nostro possesso, il mese di agosto dovrebbe salutarci con correnti fresche settentrionali e temporali sparsi soprattutto al centro e al meridione.

Non si tratterà di una vera e propria rottura della stagione, ma le temperature dovrebbero calare sull'Italia sotto i colpi della Tramontana.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nell'ultima domenica del mese, ovvero sabato 28 agosto:

L'alta pressione seguiterà ad occupare una posizione molto occidentale con i massimi in corrispondenza del Regno Unito. Sul suo fianco destro scorrerà aria più fresca proveniente da nord che farà calare le temperature sull'Italia principalmente sui versanti orientali e garantirà dei temporali principalmente sul nord-est, al centro (probabilmente escluse le coste toscane e laziali) , al sud e nelle aree appenniniche.

Il mese di agosto potrebbe quindi concludersi in questo modo. Settembre invece come potrebbe iniziare? Ecco una mappa estrapolata dal modello americano valida per giovedi 2 settembre:

L'alta pressione dovrebbe rimontare sull'talia e il Mediterraneo ed assicurare qualche giorno di estate settembrina in attesa che altri eventi meteorologici vengano a disturbare la quiete mediterranea, introducendo situazioni sempre più autunnali sul nostro Paese.

