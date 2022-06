Meteo a 15 giorni: se ne andrà l'anticiclone africano e l'estate sarà più VIVIBILE?

Da giorni stiamo monitorando un cambiamento degli assetti configurativi che potrebbe determinare un'estate maggiormente vivibile sull'Italia, stante la dipartita dell'alta pressione africana che ci tormenta ormai da un mese e mezzo.

In altre parole, sembra venir meno la lacuna barica e termica sul vicino Atlantico, linfa vitale per l'anticiclone africano; al suo posto dovrebbe imporsi l'espansione del braccio orientale dell'anticiclone delle Azzorre che introdurrà un corridio di correnti gradevoli da nord-ovest sull'Europa centrale ed in parte anche sull'Italia.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per la giornata di giovedi 7 luglio:

Notiamo il centro, ma soprattutto il sud e le Isole, ancora inglobati dal caldo intenso dell'anticiclone africano che tenderà però a ritirarsi verso sud. Il nord invece avrà già un caldo sopportabile e la possibilità di temporali specie sulle Alpi e il nord-est, stante un flusso più fresco nord occidentale che scorrerà oltralpe.

Questa situazione dovrebbe ulteriormente consolidarsi all'inizio della seconda decade mensile. La mappa mostra la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per lunedi 11 luglio:

Ecco la spinta dell'anticiclone delle Azzorre che dal Vicino Atlantico si proietterà verso levante, sotto l'egida di correnti occidentali alle quote superiori anche sull'Italia. Nel contempo, l'anticiclone africano sarà costretto ad abbassare la testa, rientrando finalmente verso i propri territori di origine.

Se questa tesi andasse in porto, si potrebbe contare su un'estate italiana normale, senza la canicola atroce delle ultime settimane. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località