METEO A 15 GIORNI: resta aperta l'ipotesi di FREDDO nel lungo termine

Ancora per alcuni giorni ci aspettiamo che le correnti sul Mediterraneo avranno una direzione di provenienza occidentale. Tali correnti ci accompagneranno almeno fino al termine della prima metà del mese, in questa fase atmosferica il tempo sull'Italia sarà influenzato dal passaggio di alcuni corpi nuvolosi con precipitazioni più frequenti al nord e lungo il versante tirrenico. Non mancherebbero delle nevicate sulle Alpi ma il clima risulterebbe generalmente mite.



Nel periodo successivo c'è la svolta che non ti aspetti; alcune soluzioni previsionali propongono una nuova elevazione dell'alta pressione delle Azzorre verso i meridiani dell'oceano Atlantico, con la discesa di una massa d'aria molto fredda dalle latitudini settentrionali verso l'Europa meridionale. Da valutare in questa sede lo sviluppo di una figura anticiclonica sulla scandinavia, evento che potrebbe ulteriormente aiutare il freddo a scendere di latitudine. Ipotesi del modello americano riferita a giovedì 18 febbraio:

Il rallentamento delle vorticità zonali porterebbe quindi un graduale travaso di freddo dal nord-est Europa verso l'Europa centrale. Non è escluso che una parte di questo freddo possa propagarsi anche verso i paesi affacciati al Mediterraneo. La previsione delle anomalie di temperatura alla quota di circa 1500 metri previste venerdì 19 febbraio, rendono giustizia a quale tipo di scenario potrebbe venire a crearsi sull'Europa nella seconda metà del mese: