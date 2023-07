METEO A 15 GIORNI: grande caldo al sud, temporali sempre dietro l'angolo al nord

La circolazione atmosferica in Europa vedrà ben presto un sensibile rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, con lo sviluppo di una vistosa onda anticiclonica subtropicale foriera di tempo stabile e molte giornate di tempo assolato. Questo trend che ci accompagnerà per tutta la prima metà di luglio 2023 costituisce il cuore vero e proprio dell'estate meteorologica, il periodo più stabile dell'anno.



Se i protagonisti della scena atmosferica europea per le prossime due settimane saranno gli anticicloni, tuttavia non possiamo nemmeno escludere da questo discorso l'attività depressionaria che resterà ancora elelvata sul nord Europa, riuscendo a coinvolgere di tanto in tanto le regioni italiane settentrionali, dove il tempo sarà più instabile.

Qui sotto vi mostriamo una analisi in quota riferita a mercoledì 12 luglio, in cui osserviamo lo sviluppo di un'ampia circolazione di bassa pressione sull'Europa settentrionale, con un coinvolgimento marginale delle regioni del nord, dove in prospettiva saranno possibili temporali. Sole e caldo al centro e al sud.

Una possibile distribuzione delle anomalie di geopotenziale per lunedì 17 luglio, si osservano anomalie positive sulle regioni del centro e del sud, dove verosimilmente dobbiamo aspettarci frequenti avvezioni d'aria rovente africana. Sulle regioni del nord le anomalie negative suggeriscono un'evoluzione più instabile e temporalesca:

CONCLUSIONI: nel mese di luglio l'estate sul Mediterraneo farà davvero sul serio. Le temperature sono previste in rialzo e le condizioni meteo vedranno la presenza di frequenti anticicloni sul Mediterraneo. A sperimentare grandi ondate di caldo saranno soprattutto le regioni italiane meridionali, mentre di contro sulle regioni del nord potrà esserci qualche chance di temporale in più.