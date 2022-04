METEO A 15 GIORNI: cresce la probabilità di PIOGGIA, temperature in rialzo con i primi caldi al sud

La circolazione atmosferica sull'Europa sarà scandita dal progredire inesorabile della primavera. La fase di maltempo freddo invernale dell'ultima settimana non ha futuro. L'aumento della temperatura sul nostro continente verrà favorito da un rinforzo graduale delle fasce anticicloniche subtropicali che saliranno di qualche grado di latitudine verso nord. Abbastanza da sfiorare le nostre regioni meridionali dove soprattutto dalla seconda metà di aprile si paleseranno le prime avvezioni d'aria calda subtropicale, non abbastanza da influenzare il tempo delle regioni centrali e settentrionali dove non mancherà qualche precipitazione.



Se da un lato l'influenza delle masse d'aria artiche perderà di importanza, dall'altro il corridoio delle correnti instabili oceaniche resterà aperto, con il passaggio di alcune perturbazioni.

NEL DETTAGLIO.

Lunedì 11 e martedì 12 aprile ci sarà spazio per un deciso rialzo delle temperature al centro e al sud, dove si respirerà aria di primavera avanzata. Nubi di passaggio al nord a causa dell'influenza marginale portata da una depressione sulla penisola Iberica. Ecco la media Ensemble del modello americano GFS riferita a martedì 12:

Mercoledì 13 e giovedì 14 aprile transito di una perturbazione da ovest verso est, con precipitazioni più frequenti al centro ed al nord. Seguirà un calo generalizzato della temperatura e l'arrivo di venti nord-occidentali più freschi. Media Ensemble del modello americano riferita a mercoledì 13:

Ecco la probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per giovedì 14:

Nel periodo successivo, quindi almeno fino al termine della seconda decade di aprile, l'alta pressione rinforzerà sull'ovest Europa. Sul nostro Paese le correnti avranno una direzione di provenienza occidentale o al più nord-occidentale. Alcuni passaggi nuvolosi potranno lambire le regioni del versante adriatico. Temperatura nella media del periodo.