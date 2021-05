Meteo 15 giorni: ZAMPATA del CALDO sull'Italia, ma nuovi TEMPORALI in agguato al NORD

La primavera sta per cedere il testimone alla stagione estiva, che dal punto di vista meteorologico partirà 20 giorni prima rispetto alla più nota scadenza astronomica, ovvero martedi 1 giugno.

Dopo una fase un po' instabile per correnti fresche da nord-est tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, l'alta pressione africana farà un tentativo di imporsi sull'Italia tra giovedi 3 e sabato 6 giugno, come abbiamo ampiamente trattato in questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/anticiclone-africano-ancora-a-riposo-quando-si-svegliera-/90501/

Anche in questa sede possiamo confermare questo frangente più stabile e caldo segnatamente al centro e al sud, dove avremo temperature tipicamente estive:

La temperatura aumenterà anche al nord, che si troverà un po' al limite con una circolazione fresca ed instabile che abbraccerà tutta l'Europa centro-occidentale. Di conseguenza qualche temporale sulle Alpi sarà possibile.

Il promontorio altopressorio di matrice africana non verrà supportato dall'alta pressione delle Azzorre, che come vedete dall'immagine, starà di quinta sul Vicino Atlantico senza intervenire sulla scena italiana. Di conseguenza il suo dominio sarà abbastanza breve e facilmente scardinabile dalle correnti atlantiche specie al nord e al centro.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a lunedi 7 giugno, si nota che le suddette correnti fresche ed instabili (frecce blu) risulteranno vincenti sulla cupola anticiclonica bollente, quantomeno al centro e al nord dove torneranno i temporali:

L'alta pressione retrocederà verso i propri territori di origine, interessando solo le estreme regioni meridionali, la Sicilia e più marginalmente la Sardegna.

