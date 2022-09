Meteo 15 giorni: VIA il CALDO dall'Italia nella seconda decade di settembre

Il rigurgito di caldo africano che avremo su alcune regioni nell'arco della settimana prossima, non dovrebbe avere vita lunga. Le correnti occidentali sembrano avere ritrovato il vigore perduto e nell'arco della seconda decade di settembre proveranno a scacciare il caldo intenso dall'Italia. Non aspettatevi il fresco ovunque, ma il clima sarà spesso gradevole e persino frizzante sotto eventuali rovesci o temporali che non dovrebbero mancare.

La prima mappa mostra la probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di domenica 11 settembre secondo il modello americano.

Correnti fresche nord-occidentali (frecce blu) dovrebbero comportare generali condizioni di variabilità con rischio di piovaschi su Alpi, Triveneto e zone interne del centro. Qui la probabilità di pioggia viene infatti giudicata media. La medesima probabilità resterà bassa o nulla dove vedete il colore blu e bianco.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 14 settembre (praticamente a metà mese), notiamo un generale aumento della probabilità di pioggia su quasi tutta l'Italia, segno che le correnti occidentali penetreranno meglio:

A parte le Isole e le estreme regioni meridionali dove la medesima probabilità si manterrà bassa, sul resto dello Stivale vigerà una probabilità media o medio-alta laddove vedete il colore giallo.

Sul fronte termico come andranno le cose? A tal proposito vi mostriamo la mappa delle temperature previste a 1500 metri sulla verticale italica nella giornata di mercoledi 14 settembre:

Notate come il caldo africano resterà rintanato a sud, in prossimità del continente di origine. Sull'Italia vigerà un clima gradevole o un caldo eventualmente sopportabile.

