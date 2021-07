METEO 15 GIORNI: verso una metà di luglio più sopportabile con qualche TEMPORALE

L'ondata di caldo che avremo sull'Italia durante questa settimana, sarà probabilmente seguita da una fase meteorologica maggiormente variabile e gradevole sotto il profilo delle temperature.

Ci teniamo a precisare che l'evoluzione per la metà del mese non è per nulla scontata; di conseguenza sarà necessario ritornare più volte sull'argomento alla luce delle nuove emissioni dei modelli.

Le analisi di oggi pomeriggio optano per un tempo inizialmente variabile e maggiormente gradevole con qualche temporale sparso sull'Italia. A seguire si potrebbero aprire le porte dell'alta pressione delle Azzorre che come ben sappiamo non porta mai caldo eccessivo in Italia.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 13 luglio:

Notiamo una conca di aria fresca ed instabile posizionata sull'Europa centro-orientale. Parte di questa aria fresca potrebbe interessare anche l'Italia con una ventilazione da nord-ovest che scoraggerà il raggiungimento di punte termiche eccessive.

Inoltre saranno possibili temporali nel pomeriggio specie sui rilievi anche del centro-sud, con locali e brevi sconfinamenti lungo la fascia costiera.

Questa situazione dovrebbe restare inalterata fino a metà mese. A partire da venerdi 16 luglio l'alta pressione delle Azzorre inizierà a spingere un cuneo verso l'Europa, ricacciando le condizioni instabili verso levante. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per venerdi 16 luglio:

A parte gli ultimi temporali al sud legati alla goccia fredda ormai sull'est europeo, il tempo sul resto d'Italia sarà buono e moderatamente caldo per l'intervento dell'anticiclone atlantico.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località