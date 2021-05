METEO 15 GIORNI: verso un episodio di CALDO, ma di breve durata

Anche le mappe imbastite oggi pomeriggio confermano una fase di stabilità e caldo sull'Italia che dovrebbe prendere piede sul finire della settimana prossima. L'alta pressione africana farà una puntata verso nord, tentando un progetto importante che vi mostriamo nella mappa valida per sabato 5 giugno:

Notate l'asse dell'alta pressione che passerà proprio sull'Italia e si collegherà con una cellula anticiclonica autonoma in sede scandinava. In diverse circostanze, manovre di questo tipo hanno conferito all'alta pressione grande solidità, coadiuvata da due depressioni poste ai lati.

Inutile dire che con una situazione di questo tipo il bel tempo e il caldo impererebbero da nord a sud con temperature praticamente estive.

Se però ci fidiamo delle mappe oggi in nostro possesso, anche questa situazione apparentamente solida, non sembra durare a lungo. L'azione "a ganascia" delle due depressioni ai lati potrebbe strozzare il cordone ombelicale dell'anticiclone, che non riuscirebbe più ad attingere energia dal nord Africa.

Se così avvenisse, tutto l'impianto crollerebbe come un castello di carte, come mostra la mappa prevista per mercoledi 9 giugno:

Ecco l'Italia nuovamente alle prese con una situazione instabile e non calda, con le alte pressioni in fuga verso i propri territori di origine. Vedremo se le cose andranno così...certo che non sarebbe un bel colpo per la neonata estate supportato in parte anche dalla media degli scenari del modello medesimo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

