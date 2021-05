METEO 15 GIORNI: un po' di VARIABILITA', poi nuovamente ESTATE, ecco dove e quando

Dopo molte incertezze e peripezie, il tempo sembra volgere verso l'estate.

In verità dalla mappe non si nota ancora la stagione calda inossidabile che abbiamo imparato a conoscere in altre circostanze; tuttavia, l'alta pressione inizia a divenire preponderante sulle depressioni e l'instabilità che viene sospinta progressivamente verso latitudini superiori.

Dopo un week-end incerto al nord, l'inizio della settimana prossima proporrà un po' di variabilità dettata da correnti relativamente fresche da nord-ovest. Ecco la situazione estrapolata oggi pomeriggio dal modello americano per venerdi 11 giugno:

Dicevamo di una corrente moderatamente fresca da nord-ovest che darà luogo a qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennini, unitamente ad un caldo non eccessivo sull'Italia.

Questa situazione si manterrà inalterata fino a metà della settimana prossima, poi l'alta pressione potrebbe tornare in auge e favorire un nuovo aumento delle temperature sotto l'egida di un clima stabile da nord a sud:

Insomma, l'estate si sta lentamente costruendo sull'Italia; manca ancora il tocco finale, ma ci siamo quasi..

