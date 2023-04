Meteo 15 giorni: un po' di alta pressione, poi torneranno le perturbazioni

Un po' di alta pressione dopo il 25 aprile? E' possibile, ma almeno secondo le mappe attuali dovrebbe trattarsi di un'anticiclone del tutto gentile, senza punte termiche al rialzo da far gridare al caldo anticipato. La struttura stabilizzante verrà rimossa abbastanza presto dalle correnti atlantiche che verranno messe in moto da un ritrovato gradiente tra le basse e le alte latitudini del Vecchio Continente.

Iniziamo con la media termica di tutti gli scenari del modello americano valida per giovedi 27 aprile:

Quella che vedete nella mappa dovrebbe essere la massima estensione del temuto Gobbo di Algeri secondo il modello sopracitato. Il tentativo di impadronirsi dell'Italia ci sarà, ma almeno secondo le mappe attuali non dovrebbe andare a buon fine.

Osserviamo adesso la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida sempre per giovedi 27 aprile, tenendo conto che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

L'azione sterilizzante dell'alta pressione nei confronti di nubi e piogge è ben visibile in sede iberica e sul Mediterraneo occidentale. L'Italia sarà presa in maniera del tutto marginale con rischio di instabilità latente lungo il versante adriatico e al meridione, in un contesto termico poco incline alla calura.

Successivamente, se con un balzo virtuale ci spostiamo al 1 maggio, lo sbuffo caldo anticiclonico dovrebbe lentamente rientrare sotto l'impeto di un redivivo flusso occidentale. Ecco la mappa sinottica riferita alla giornata festiva del 1 maggio:

Il tempo tornerà ad essere instabile specie al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, in un contesto termico non caldo.

Infine, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per il 1 maggio:

Probabilità di pioggia molto elevata sulle Alpi, tra elevata e media al nord, nelle aree interne del centro e di parte del meridione. Risulterà invece più bassa sulle due Isole maggiori ed estremo sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località