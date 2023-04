Meteo 15 giorni: un po' di alta pressione poi di nuovo INSTABILITÃ€, ma le vere piogge resteranno LONTANE

Nulla di nuovo dal fronte occidentale! Anche oggi siamo costretti a ripetere questa frase che identifica molto bene la modifica climatica in atto sul nostro Continente ad opera di un'alta pressione che si erge a muro nei confronti delle correnti oceaniche.

Ogni tanto l'alta pressione "scoda" verso di noi determinando tempo stabile e mite; altre volte si erge a nord, facendo affluire aria fresca/fredda da nord-est con tempo instabile, ma principalmente al centro e al meridione. Il settentrione sta a guardare questo gioco (che non dura poco) a bocca asciutta oppure partorendo rovesci o temporali spot che poco servono alla causa idrica di molte regioni.

Cosa ci riserverà il futuro? All'inizio della seconda decade di aprile, la nostra Penisola vivrà un nuovo "scodamento" dell'alta pressione con tempo stabile e asciutto da nord a sud. Successivamente, si potrà contare di nuovo sull'instabilità da nord o da est senza che si veda uno straccio di perturbazione atlantica a dare piogge ben distribuite e democratiche.

La prima mappa ci mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per giovedi 13 aprile ( In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Flusso atlantico deviato a nord e correnti fredde che scorreranno più ad est. Noi saremo tra le braccia dell'alta pressione, con clima asciutto e molto mite riscontrabile dalla zona "bianca" sulla mappa, ovvero con probabilità di pioggia molto basse o nulle.

Volgendo lo sguardo oltre, attorno alla metà del mese, l'alta pressione farà una nuova migrazione verso nord. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per lunedì 17 aprile:

In sostanza, si tornerebbe tra le braccia dell'instabilità con rovesci e qualche temporale in un contesto fresco.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea contempla bene lo sbilanciamento dell'alta pressione verso nord e l'arrivo di correnti più fresche sull''Europa centrale e l'Italia:

Le correnti occidentali continueranno il loro sonno profondo, ma almeno un po' di pioggia potrebbe farsi vedere in Italia, anche se mal distribuita nel tempo e nello spazio.

