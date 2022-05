Meteo 15 giorni: un po' di ALTA PRESSIONE in arrivo, successivamente CAMBIERA' TUTTO

Anche in questa sede confermiamo una maggiore presenza dell'alta pressione sull'Italia durante la prossima settimama. Di conseguenza se la settimana che stiamo vivendo si presenta all'insegna dell'instabilità latente, la prossima potrebbe invece essere caratterizzata dal bel tempo e da una maggiore stabilità atmosferica.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 11 maggio:

Ecco l'alta pressione in piena azione sull'Italia con i suoi massimi proprio sulla nostra Penisola. Questa situazione garantirà bel tempo da nord a sud e temperature massime in aumento. Notate il flusso atlantico che scorrerà molto a nord, alle latitudini della Scozia e della Scandinavia.

Il bel tempo durerà a fasi alterne fino al week-end. A seguire sarà probabile un serio cambiamento delle condizioni meteorologiche dettato dall'intervento di correnti fresche orientali dirette verso la nostra Penisola.

Ecco come potrebbe evolvere la situazione dopo il periodo anticiclonico. La mappa si riferisce a lunedi 16 maggio:

Si nota un massiccio attacco da est in direzione dell'Europa centrale e l'Italia. Oltre ad un calo delle temperature specie al nord e al centro, questa situazione potrebbe determinare anche tempo perturbato al nord e al centro con rovesci e temporali piuttosto intensi. Tornerebbe in sostanza una situazione non proprio primaverile sull'Italia anche sotto il profilo termico.

L'evoluzione seguente mostra la creazione di una vasta depressione sul Mediterraneo occidentale con tempo marcatamente perturbato al nord, sul Tirreno e sulla Sardegna. Ecco la situazione estrapolata per mercoledi 18 maggio:

Maltempo al nord e al centro; situazione invece migliore al sud e lungo il versante adriatico che saranno abbracciate da correnti calde nord africane con un notevole aumento delle temperature massime, specie sulle aree estreme ed in Sicilia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località