Meteo 15 giorni: ultima parte del mese all'insegna del FRESCO e dei TEMPORALI?

Ultima parte di maggio in compagnia di temporali ed aria più fresca sull'Italia? Stante le mappe attuali, non è assolutamente da escludere.

Passato il picco dell'alta pressione, individuabile nella seconda parte di questa settimana, la struttura stabilizzante inizierà a cedere sotto i colpi di correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico.

In altre parole, l'alta pressione si ritirerà verso i propri luoghi di origine, aprendo una situazione instabile che dalle regioni settentrionali potrebbe estendersi con gradualità a tutto il Paese.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per martedi 24 maggio:

Come se fosse un palloncino, la bolla calda africana dovrebbe sgonfiarsi, ritirandosi verso il Continente Nero. Subito le correnti fresche nord atlantiche ne approffitteranno per entrare in scena sull'Italia, ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Oltre ad un benefico calo termico, non saranno da escludere rovesci e temporali alternati a pause soleggiate e asciutte. In sostanza, il tempo tornerà ad acquistare caratteristiche più primaverili dopo la vampata estiva dei giorni precedenti.

Eliminato l'ostacolo dell'alta pressione, non si esclude inoltre che l'instabilità possa mettere radici sull'Italia, accompagnandoci fino al termine nel mese di maggio.

A tal proposito vi mostriamo un'analisi da prendere ovviamente con le dovute cautele, valida per sabato 28 maggio (probabilità 35-40%):

Osservate la posizione molto defilata dell'alta pressione in Atlantico. Oltre a ciò, notate quasi tutto il nostro Continente alle prese con una circolazione fresca e molto instabile. Se si arrivasse realmente a questo step, non sarebbe cosa facile per l'alta pressione riprendere in mano le redini del gioco. Continuate a seguirci in quanto la situazione non è così scontata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località