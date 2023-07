Meteo 15 giorni: tutto pronto per il caldo AFRICANO, ma ci sono spiragli

La settimana appena cominciata si manterrà tutto sommato su valori termici accettabili su tante nostre regioni, ma il grande caldo possiamo ormai ritenerlo certo. Da quando? A partire proprio dal week-end e da inizio prossima settimana.

Per il momento l'anticiclone sorvolerà l'Italia senza particolari pretese: proprio questa sua debolezza sarà responsabile di incursioni fresche da ovest sul nord Italia, dove porteranno tanti temporali almeno fino a giovedì.

Ma tra sabato e domenica il caldo comincerà a far sul serio su buona parte d'Italia, in particolare sul lato tirrenico, al sud e sulle isole maggiori. L'anticiclone nord-africano si espanderà con più vigore sul Mediterraneo, garantendo non solo clima più caldo ma anche tempo più stabile, anche al nord Italia.

L'anticiclone sub-tropicale sarà l'unico protagonista della scena italiana nella prima parte della prossima settimana, ma l'apice del caldo potrebbe arrivare tra 12 e 14 Luglio, quando tutto il centro-sud e le isole maggiori potrebbero ritrovarsi sotto geopotenziali molto alti, quelli tipici del cuore rovente dell'anticiclone sub-tropicale.

Al di sotto di questa cupola anticiclonica le temperature saliranno sensibilmente a tutte le quote, sia di giorno che di notte. Inoltre aumenterà giorno dopo giorno anche l'umidità che renderà il caldo particolarmente afoso. Le temperature massime ad inizio prossima settimana potranno sfiorare i fatidici 40-41°C nei settori interni del sud e delle isole.

Ma come potete notare nella mappa sovrastante, il tempo potrebbe improvvisamente cambiare a metà mese. L'anticiclone potrebbe gradualmente perdere colpi a partire dal nord Italia grazie all'invadenza di aria più fresca atlantica portatrice di temporali ed un calo delle temperature.

Anche la media degli scenari del modello americano GFS propone un abbassamento del fronte sub-tropicale a favore di correnti più gradevoli a partire dal nord Italia, proprio dal 15 Luglio.

In conclusione: l'ondata di caldo è confermata e sarà particolarmente intensa tra 8 e 14 Luglio. Tuttavia a metà mese il grande caldo potrebbe cominciare ad indietreggiare grazie a correnti instabili dall'Atlantico che, logicamente, arrecherebbero notevole instabilità a cominciare dal nord.