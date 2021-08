Meteo 15 giorni: trionfo del SOLE e del CALDO, ma dopo Ferragosto torneranno i TEMPORALI?

Dopo un inizio agosto davvero incerto sulle regioni settentrionali e parte del centro, l'alta pressione sembra avere le carte in regola per salire in cattedra e condizionare il tempo per buona parte della seconda decade mensile con sole, caldo e generale assenza di fenomeni.

Un sospiro di sollievo per alcune aree del settentrione colpite da nubifragi violenti durante l'ultimo mese; un vero e proprio pugno dello stomaco invece per quelle regioni (non sono poche) che non hanno beneficiato di piogge significative negli ultimi mesi.

Ecco l'alta pressione in tutto il suo splendore nella giornata di venerdi 13 agosto:

Sole e caldo anche intenso su tutta l'Italia, anche al nord. I valori termici più elevati saranno sulla Sardegna e il medio-basso Tirreno anche se per il momento non prevediamo temperature record.

Questa situazione, come anticipato ieri, dovrebbe durare fino a Ferragosto. Successivamente l'alta pressione inizierà a perdere colpi ad iniziare dalle regioni settentrionali e dopo la festa dell'Assunta saranno possibili nuovi temporali al centro-nord. Ecco la mappa estrapolata dal modello americano per lunedi 16 agosto:

Temporali anche di una certa intensità saranno presenti al nord e su parte del centro, in estensione anche al meridione nelle giornate seguenti. Sarà questa la "rottura post ferragostana"? Presto per dirlo! Continuate quindi a seguirci.