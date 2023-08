Meteo 15 giorni: tra fine agosto e l'inizio di settembre sarÃ  TUTTO DIVERSO!

Ancora qualche giorno di pazienza ed anche l'ennesima ondata calda di questa estate sarà giunta al capolinea. Nel mese di settembre non si può escludere che il caldo torni a farci visita, ma l'inclinazione dei raggi solari e le notti ormai più lunghe impediranno il raggiungimento dei valori che stiamo sperimentando attualmente. In altre parole, il caldo atroce per quest'anno non dovrebbe più tornare.

La svolta meteorologica dovrebbe avvenire nel prossimo fine settimana ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma entro i primi giorni di settembre la canicola dovrebbe lasciare tutta l'Italia, comprese il meridione e le Isole.

La prima mappa è il quadro sinottico imbastito questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per mercoledi 30 agosto:

Il terzo mese dell'estate mediterranea emetterà gli ultimi vagiti sotto un clima gradevole, ventilato ed anche instabile sull'Italia, specie al nord e al centro. Un clima tutt'altro che caldo con la canicola che verrà rispedita a casa sua, sul nord Africa.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa delle temperature previste a 1500 metri valida sempre per il giorno 30 agosto:

Se si eccettua un po' di caldo, ma del tutto sopportabile, sulle regioni estreme meridionali, il resto d'Italia avrà un clima nel complesso gradevole, che diverrà addirittura fresco in sede centro-nord europea; il caldo intenso si rintanerà sul nord Africa e non dovrebbe più interessarci.

Infine, facciamo un passo in avanti fino al primo sabato dell'autunno meteorologico. ovvero sabato 2 settembre. Questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata in parola:

Notate come la fascia degli anticicloni a cui si assocerà un clima secco, tenderà ad interessare ancora le basse latitudini del Mediterraneo, le Isole e parte delle regioni meridionali. Più a nord sarà invece fervente l'attività delle correnti atlantiche con un tempo gradevole ed a tratti anche instabile al nord e al centro.

