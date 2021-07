Meteo 15 giorni: torna l'estate, ma NON INOSSIDABILE

Come si comporterà il tempo nella terza decade del mese centrale dell'estate mediterranea, ovvero luglio? Come abbiamo già accennato in altra sede, l'estate tornerà in sella già nel prossimo week-end, ma soprattutto la settimana prossima con tanto sole da nord a sud e temperature in salita.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia secondo il modello americano per la giornata di mercoledi 21 luglio:

Notate l'alta pressione ben piazzata sull'Italia, con condizioni di bel tempo da nord a sud e temperature piuttosto elevate.

Due aree di bassa pressione saranno poste invece ai lati, ovvero sul vicino Atlantico e sull'Europa orientale; l'alta pressione sarà nel mezzo a garantire il tempo estivo sull'Italia.

Cosa potrebbe succedere in seguito? Attorno all'ultimo week-end di luglio, il flusso atlantico potrebbe abbassarsi di latitudine, come mostra questa analisi estrapolata dal modello americano per domenica 25 luglio:

L'alta pressione tenderà a ritirarsi verso sud assecondando il flusso antlantico che tenderà ad invadere parzialmente il settentrione con qualche temporale.

Al centro e al sud il bel tempo invece dovrebbe continuare anche se associato ad un clima maggiormente ventilato e meno caldo.

