Meteo 15 giorni: torna il MALTEMPO tra sabato 22 e domenica 23, e poi?

Il maltempo vuole irrompere ancora nell'area mediterranea: lo farà probabilmente con un fronte freddo molto attivo nel fine settimana 22-23 maggio. Il passaggio temporalesco colpirà soprattutto il nord ma potrebbe anche coinvolgere le regioni centrali.



Il temporaneo rialzo termico previsto al sud per il consueto richiamo di correnti meridionali sarà soffocato dall'inserimento di un fresco e turbolento maestrale previsto per domenica 23.



Ecco la mappa barica che mette in evidenza il guasto previsto:

Ed un'altra pronta a confermarlo per lo stesso intervallo temporale:

La media degli scenari conferma quanto appena esposto e ci segnala dunque come molto probabile questo guasto importante, che rimanderà l'ingresso dell'estate nell'area mediterranea:

Come se non bastasse ecco l'ulteriore conferma delle mappe della probabilità di fenomeni rilevanti, prevista per domenica 23 maggio. Come si nota dalla scala di colori tra il verde e il marrone il rischio di fenomeni temporaleschi rilevanti, specie tra nord e Toscana, è piuttosto alta:

E successivamente? Potrebbe proporsi una breve fase di variabilità tra lunedì 24 e mercoledì 26 maggio, seguita da un nuovo potenziale peggioramento da giovedì 27 in poi, ma sarà necessario aggiornarsi per comprenderne l'attendibilità.



IL TEMPO in SINTESI da sabato 22 a sabato 29 maggio:

sabato 22 maggio e domenica 23 maggio: maltempo a sfondo temporalesco tra nord e Toscana con fenomeni più intensi nelle Alpi ma possibili anche in aperta pianura. Tempo migliore e temporaneamente più caldo al sud ma con valori in calo entro domenica per l'ingresso del Maestrale.

da lunedì 24 a mercoledì 26 maggio: variabilità sul Tirreno, le zone alpine e l'estremo nord-est con possibili rovesci, bello ma ventilato altrove, clima gradevole.

da giovedì 27 a sabato 29 maggio: possibile nuovo peggioramento ad iniziare da nord-ovest, Toscana e Sardegna.