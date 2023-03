Meteo 15 giorni: terza decade di marzo con MALTEMPO a più riprese?

Forse si riapre la "porta atlantica". Detto in parole più semplici, si riapre quel corridoio di correnti oceaniche che un tempo cadenzava il transito delle perturbazioni sul nostro Paese e che adesso risulta bloccato da quasi due anni. Questo fatto è alla radice dei problemi di carenza idrica o addirittura siccità che contraddistinguono molte aree dell'Italia settentrionale. Senza correnti atlantiche sull'Italia settentrionale e parte del centro non può piovere in maniera consistente e le eventuali piogge dovute ad altre circolazioni sono sempre effimere e non risolvono i problemi di approvvigionamento idrico delle falde.

Detto ciò, l'Atlantico sembra tornare nella terza decade di marzo con un buon carico di pioggia! Non sappiamo quanto potrà durare, ma intanto incassiamo questa buona notizia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 21 marzo:

L'alta pressione potrebbe levare finalmente la sua roccaforte dalla Penisola Iberica. Così facendo, permetterà alle correnti oceaniche di entrare decise sul bacino del Mediterraneo e sull'Italia, accompagnando fronti piovosi a ripetizione.

Osserviamo ora la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per giovedi 23 marzo; In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Si potrebbe parlare finalmente di "festival della pioggia al nord", ma anche su gran parte del centro-sud. Le probabilità di pioggia più elevate saranno comunque concentrate al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, come si evince dalla mappa.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 26 marzo, ecco cosa prevede la media degli scenari del modello americano:

Notate come si manterrà inalterata la "flessione barica" sul comparto occidentale del Continente. Da qui arriveranno altre perturbazioni ed altra preziosa pioggia per le nostre regioni, ovviamente in un contesto mite.

Per il momento la tendenza è questa. Vedremo nei prossimi giorni se confermare o smentire, alla luce delle nuove elaborazioni che verranno emesse.

