METEO 15 GIORNI: TEMPORALI e molto CALDO fino al 10 agosto, poi...

La dicotomia climatica che sta interessando l'Italia da molto tempo con la grande calura al meridione ed i temporali anche intensi al nord, proseguirà per tutta la prima decade di agosto.

Sul finire della prossima settimana, una nuova perturbazione temporalesca potrebbe adagiarsi sulle regioni settentrionali e parte delle centrali causando temporali anche di forte intensità. La vediamo raffigurata nella mappa estrapolata dal modello americano per sabato 7 agosto:

Situazione ormai nota in Italia anche in questa circostanza: tempo instabile al nord con temporali anche intensi e nubifragi, qualche fenomeno anche al centro e bel tempo e molto caldo al sud e sulla Sicilia stante la presenza semipermanente dell'alta pressione africana in loco.

Questa situazione di temporali al nord e calura esagerata al sud, proseguirà ovviamente a fasi alterne, fino a martedi 10 agosto. A seguire sull'Italia potrebbe esserci un cambiamento di configurazione.

Osserviamo infatti la mappa estrapolata dal modello americano per mercoledi 11 agosto:

Notiamo un nuovo protagonista che fino ad ora è stato in ombra, ovvero l'alta pressione delle Azzorre. Questa dovrebbe protendersi verso l'Europa occidentale, instaurando un flusso da nord-ovest nettamente più salutare per la nostra Penisola.

Sarebbe finalmente la fine dell'incubo caldo al meridione e dei continui nubifragi al nord, in favore di una situazione stabile e gradevole per tutti. Vedremo nei prossimi giorni se confermare o smentire questa previsione.

