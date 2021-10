Meteo 15 giorni: tempo PERTURBATO e FREDDO su alcune regioni, poi...

Confermiamo anche in questa sede l'arrivo di un periodo piuttosto freddo e perturbato attorno a metà mese sulle nostre regioni centro-meridonali. La presenza di una depressione in loco catturerà aria fredda di diretta estrazione artica che si riverserà prima sull'Europa orientale, poi sul centro-sud della nostra Penisola con maltempo, freddo, vento e anche neve sui rlievi a quote davvero basse per il periodo.

Ecco la situazione sinottica del modello americano per venerdi 15 ottobre:

Notate la depressione presente sullo Ionio che attirerà aria fredda e molto instabile verso le regioni adriatiche e il meridione. Confermiamo la possibilità di nevicate lungo il versante adriatico a quote superiori a 1200-1400 metri e sopra i 1500-1700 metri sui rilievi del meridione; ad di sotto ovviamene avremo piogge e temporali. Attualmente la probabilità che questo scenario si possa verificare è attorno al 40%.

Al nord e sul Tirreno nulla di tutto ciò, con tempo discreto anche se ventoso per l'azione di correnti settentrionali.

Successivamente cosa potrebbe accadere? L'alta pressione dall'Europa occidentale potrebbe coricarsi sul Mediterraneo, dando una spallata alle correnti fredde, deviandole verso levante. Di seguito la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per lunedi 18 ottobre:

Dopo le ultime incertezze al meridione, il tempo tornerà buono su tutta l'Italia con temperature in graduale ripresa ad iniziare dai settori occidentali. A seguire potrebbero però manifestarsi le prime ingerenze atlantiche al nord, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

