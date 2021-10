Meteo 15 giorni: tempo INSTABILE e piuttosto FREDDO, poi un po' di alta pressione?

I primi giorni di novembre saranno caratterizzati da tempo instabile, movimentato ed anche abbastanza freddo sull'Italia. In sostanza, l'alta pressione delle Azzorre farà da muro in Atlantico, scaraventando correnti di natura polare verso l'Europa centrale e l'Italia.

A tal proposito, ecco la situazione estrapolata questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 5 novembre:

Dicevamo dell'alta pressione disposta con il suo asse dal Vicino Atlantico alle Isole Britanniche. Ciò farà scendere aria fredda verso il nostro Continente, che a contatto con le acque più calde del nostro mare, darà luogo a depressioni e maltempo sull'Italia, specie al centro e al nord.

Oltre alle piogge (e alle nevicate sulle Alpi a quote non elevate per la stagione), avremo anche un calo delle temperature che si manifesterà maggiormente nelle aree soggette a fenomeni.

Volgendo lo sguardo oltre, sul finire della prima decade di novembre, sembra probabile una parziale accelerazione del getto sull'Europa settentrionale. Ciò determinerà il temporaneo allungo dell'alta pressione verso di noi; ecco la situazione attesa per martedi 9 novembre:

L'aria fredda verrà deviata verso l'Europa centro-orientale e sull'Italia si stabiliranno generali condizioni di bel tempo, con temperature in aumento. Questa situazione dovrebbe durare qualche giorno, prima di un nuovo peggioramento da ovest.

