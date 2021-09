Meteo 15 giorni: TEMPESTA equinoziale in arrivo, poi...

Una saccatura che si fionda diretta nel Mediterraneo! Non si vedeva da mesi, probabilmente ci siamo e ne pagheremo le conseguenze in termini di situazioni di maltempo anche severo, perché un mare così tiepido certamente reagirà producendo autentici "mostri".



Ne farà le spese dapprima il Tirreno, poi con buona probabilità anche la fascia adriatica e jonica con fenomeni che di colpo possono trasformare una situazione siccitosa in una alluvionale, ecco la ferita prevista da molti modelli per mercoledì 6 ottobre:

Per la prima volta si potrà parlare anche di qualche benefica nevicata per i ghiacciai che arresti del tutto la fase di ablazione estiva e funga da mantello protettivo.

La saccatura, al momento, sembra possa sprofondare nel Mediterraneo tra giovedì 7 e venerdì 8, evolvendo in minimo chiuso ma seguitando a determinare fenomeni anche intensi al centro e al sud, fino a localizzarsi sullo Jonio:

Da domenica 11 ottobre l'alta pressione darebbe una spallata alla depressione riportando generali condizioni di tempo buono o discreto su tutto il Paese. La fase instabile, a tratti perturbata, farebbe scendere le temperature leggermente al di sotto delle medie del periodo, che solo in seguito tornerebbero ad allinearsi alle medie.

IL TEMPO in SINTESI da mercoledì 6 a domenica 11 ottobre:

-mercoledì 6 ottobre: maltempo su quasi tutto il Paese, salvo all'estremo sud, migliora al nord a fine giornata. Fresco e ventilato. Neve sulle Alpi oltre i 2000m.



-giovedì 7 ottobre: al centro e al sud instabile con piogge e temporali, al nord schiarite sempre più ampie, migliora anche su versante centrale tirrenico in giornata. Sempre fresco.



-venerdì 8 ottobre: al sud e sul medio Adriatico instabile con rovesci e locali temporali, alternati in schiarite, fenomeni in localizzazione all'estremo sud, al nord bel tempo. Temperature in lieve aumento.



-sabato 9 e domenica 10 ottobre: bel tempo ovunque, salvo residui fenomeni all'estremo sud, specie su Sicilia, Calabria e Puglia. Temperature in aumento, locali nebbie notturne in Valpadana.