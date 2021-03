Meteo 15 giorni: speranze di primavera "VERA"

La primavera potrebbe regalarci il suo volto più bello nel corso della prossima settimana, grazie al graduale allontanamento verso levante del flusso freddo che ci interesserà in questi giorni.

L'affermazione dell'anticiclone non sarà di quelle spettacolari, ma certamente sufficienti a garantire un tempo migliore su gran parte del Paese, salvo sul basso Adriatico, dove potrebbero ancora manifestarsi deboli infiltrazioni di aria fredda dai quadranti nord orientali, che manterrebbero le temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali e favorirebbero locali rovesci pomeridiani.

Ecco la mappa barica prevista per mercoledi 24 marzo, dove si evince che l'anticiclone riuscirà ad imporsi in sede mediterranea:

Successivamente le correnti atlantiche proveranno ad insinuarsi da ovest, ma sino alla fine del mese non si prevede un vero peggioramento del tempo, solo qualche disturbo sul nord-ovest, come si vede anche da questa mappa:

Con l'esordio di aprile invece è facile che le correnti atlantiche o comunque nord europee tornino ad imporsi anche sul nostro Paese, avviando una fase spiccatamente variabile, accompagnata anche da qualche precipitazione, qui sotto l'evidente calo di geopotenziali (in verde) atteso sul Mediterraneo per il primo aprile:

Qui invece trovate l'anomalia di temperatura a 1500m prevista nel periodo tra mercoledì 24 e venerdì 26 marzo, come si nota il freddo ormai si allontanerà verso est, mentre sul centro del Continente si finirà leggermente sopra la media, sull'Italia rientreremo in quelli normali per il periodo:

IN SINTESI il tempo da mercoledì 24 a mercoledì 31 marzo:

-da mercoledì 24 a venerdi 26 marzo bel tempo sull'insieme del Paese, salvo residui annuvolamenti sul basso Adriatico e lo Jonio, associati a locali rovesci pomeridiani. Mite al nord e al centro, un po' fresco al sud.



-da sabato 27 a martedì 30 marzo: bel tempo ovunque, clima mite. Tendenza ad annuvolamenti al nord-ovest, specie sulle Alpi e sulla Liguria, ma senza fenomeni di rilievo.

-mercoledi 31 marzo: al nord irregolarmente nuvoloso ma asciutto, bello altrove, clima mite.