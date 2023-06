Meteo 15 giorni: si sveglierà un po' l'anticiclone, ma la stabilità assoluta sarà ancora lontana

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 9 giugno:

Si nota un cambiamento di configurazione rispetto al lungo periodo trascorso in compagnia di una lacuna barica sul Mediterraneo. La presenza di una depressione sul Vicino Atlantico farà un po' risvegliare l'anticiclone africano sul Mare Nostrum, il grande assente di questo periodo, rispetto agli ultimi anni.

Il promontorio che si ergerà non sembra al momento avere caratteristiche di tenuta in quanto piuttosto debole. Tuttavia sarà in grado di portare una maggiore stabilità del tempo specie al centro e al sud, con anche un aumento delle temperature.

L'anticiclone delle Azzorre seguiterà invece ad essere latitante, mentre continuerà a manifestarsi una certa anomalia altopressoria in sede inglese.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 13 giugno, si nota un parziale ritiro dell'alta pressione sotto la spinta di correnti fresche di matrice atlantica (frecce blu).

In altre parole, il tempo tornerà a destabilizzarsi al nord e al centro, mentre al sud e sulle Isole avremo una condizione meteo migliore e relativamente più stabile.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida proprio per martedi 13 giugno:

Notizie non buone per la nostra Penisola (cerchiata in rosso) che vedrà ancora un' elevata probabilità di pioggia specie al centro e al nord, in un contesto climatico non caldo.

