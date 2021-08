METEO 15 GIORNI: sfilata di PERTURBAZIONI verso l'Italia?

Ci avviciniamo lentamente alla fine dell'estate meteorologica che terminerà precisamente martedi 31 agosto. Il tempo presenta già caratteristiche di instabilità anche se alternate a periodi di tempo più stabile e gradevole.

L'azione fresca indotta da correnti provenienti dall'Europa centro-settentrionale continuerà a fasi alterne fino a fine mese. Successivamente potrebbe aprirsi la porta delle perturbazioni atlantiche, con interessamento più diretto delle regioni centro-settentrionali.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia venerdi 3 settembre, secondo il modello americano:

Notiamo ancora l'alta pressione in sede inglese e le correnti fresche settentrionali dirette dal nord Europa verso sud. In sostanza, il pattern presente attualmente non dovrebbe modificarsi fino ai primi giorni del nuovo mese.

Una situazione siffatta sarebbe garanzia di tempo instable con temporali specie al nord e al centro; al meridione e sulle Isole regnerebbe invece un tempo migliore con temperature anche piuttosto elevate specie sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 7 settembre, notiamo un cambiamento importante a scala europea:

Si apprezza intanto lo smantellamento dell'anticiclone in sede inglese, in favore del flusso atlantico che piloterà una serie di perturbazioni dirette dall'Atlantico verso il Continente. Una di queste sarà sulle regioni centro-settentrionali con il suo carico di piogge e temporali.

Successivamente sembra probabile un ulteriore ritiro verso sud dell'anticiclone; in questo modo le perturbazioni non interesseranno solo il centro-nord, ma anche il meridione e le Isole, con l'arrivo dei primi temporali.

Insomma, dagli ultimi aggiornamenti sembra che l'estate sia segnando il passo. Vedremo nei prossimi giorni se sarà veramente così.

