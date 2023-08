Meteo 15 giorni: sempre piÃ¹ certezze per FERRAGOSTO, poi arrivano i TEMPORALI?

Le correnti nord-atlantiche giunte due giorni fa nel Mediterraneo hanno portato un netto abbassamento delle temperature in Italia. Queste sono diminuite al di sotto delle medie stagionali in tutte le regioni, e il minimo termico si verificherà lunedì e nella notte seguente. In alcune zone interne e collinari, si potrebbero percepire le prime sensazioni di freddo notturno.

A partire dal 10 Agosto, l'anticiclone si ristabilirà sul Mediterraneo, causando un nuovo aumento delle temperature in tutto il Paese. La buona notizia è che, al momento, non sembrano esserci previsioni di intense ondate di calore. Le temperature, anche se in aumento, non raggiungeranno valori eccessivi almeno fino all'11-12 Agosto.

Per Ferragosto, ci aspettiamo un clima stabile e caldo, ma l'entità precisa di questa nuova avvezione calda non è ancora del tutto chiara.

Secondo le ultime emissioni modellistiche la giornata di Ferragosto potrebbe mostrare temperature calde ma non estremamente calde. Dalla mappa delle anomalie possiamo notare fino a 3-4°C sopra le medie su gran parte della penisola, eccetto piccole aree interne e montuose dove si notano picchi anomali di circa 7-9°C oltre le medie.

Alcune possibili variazioni sono previste nella settimana di Ferragosto, precisamente tra il 16 e il 19 Agosto. Il modello meteorologico americano GFS suggerisce un indebolimento dell'anticiclone e l'arrivo di correnti instabili provenienti dal nord. Queste potrebbero portare a un aumento dell'instabilità atmosferica, in particolare nelle regioni centrali e settentrionali.

In tal caso i temporali pomeridiani e serali potrebbero minacciare le nostre giornate di relax, ma ovviamente è ancora troppo presto per valutarne la disposizione e l'intensità.