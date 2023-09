Meteo 15 giorni: sempre meno ESTATE e sempre più AUTUNNO sull'Italia

Non diciamolo troppo forte perchè come abbiamo detto più volte, l'alta pressione ha sette vite come i gatti ed anche quando sembra messa alle corde finisce sempre per stupire. Tuttavia, le elaborazioni a medio e lungo termine sono orientate verso un disegno abbastanza chiaro che vede l'ingresso della nuova stagione sul Mediterraneo.

L'autunno si farà notare soprattutto al nord e al centro, mentre al meridione resterà un po' di caldo residuo, ma senza punte termiche elevate e con un clima maggiormente variabile.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di giovedi 21 settembre:

Ecco il respiro dell'autunno sotto l'egida di correnti atlantiche più fresche ed instabili, che dopo aver raggiunto l'Europa centrale, tenderanno a travasare verso il settentrione e il centro accompagnando diversi episodi piovosi o temporaleschi. Le regioni meridionali e la Sicilia saranno interessate meno, ma comunque l'alta pressione dovrebbe uscire in maniera quasi completa dalla scena italiana, garantendo anche qui un tempo maggiormente variabile.

La mappe della probabilità di pioggia a scala europea incentrate per la medesima giornata, giovedi 21 settembre, ci mostrano quando abbiamo scritto poco sopra:

L'autunno con le sue piogge avanzerà verso l'Italia, mentre la fascia delle alte pressioni dovrebbe ritirarsi verso sud, interessando marginalmente le nostre regioni meridionali.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 25 settembre, la situazione non sembra cambiare nella sostanza. Ecco la media degli scenari americana valida per la giornata in questione:

Anticicloni ormai bassi di latitudine e correnti occidentali padrone della scena meteorologica di gran parte della nostra Penisola. Ciò si tradurrà con rovesci e temporali su gran parte del nord e del centro, mentre al sud avremo un clima maggiormente variabile e più caldo, ma senza escludere passaggi piovosi.

Infine, la mappa delle temperature a 1500 metri valida sempre per lunedi 25 settembre:

Ad eccezione delle estreme regioni meridionali e la Sicilia che resteranno alle prese con un po' di caldo, il resto d'Italia avrà un clima gradevole, se non abbastanza fresco sui settori più settentrionali.

